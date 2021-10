SC Genemuiden stijgt na prima overwinning bij ONS Sneek naar de tweede plaats

Zo gaat dat dan, als je met 0-4 wint bij ONS Sneek en je daardoor de nummer twee van de competitie bent. Dan lopen de verwachtingen op en wordt er in Genemuiden al gedroomd van meer. ,,Mensen mogen verwachten wat ze willen", glimlacht Van der Weij. ,,Maar wij zijn vooral met onszelf bezig. Volgende week spelen we een topper tegen Eemdijk, dat zijn de nummers twee en drie. Ik ben benieuwd hoe we er dan op staan."

Aardige tussenbalans

De trainer kan voorlopig echter moeilijk ontevreden zijn, want met vijftien punten uit zeven wedstrijden noteert Genemuiden een alleraardigste tussenbalans. Tegen ONS Sneek resulteert dat in een 0-4 overwinning, die met name tot stand komt omdat Osama Ben Kaddour een hattrick maakt. Na achttien minuten opent hij de score en na rust zorgt hij met nog eens twee treffers voor de beslissing. Tussendoor heeft ook Jens Jurn Streutker nog succes en dat maakt een klinkende 0-4 zege.

Van der Weij analyseert kritisch. ,,We moeten beter gaan spelen ja, aan de bal. We moeten het gewoon beter uitspelen, maar ik ben allang blij dat we in die situaties komen. De jongens weten zelf heel goed dat het beter moet, dus daar hoeven we ook weer niet heel veel aandacht aan te besteden", stelt de coach, die echter ook ziet dat er steeds meer jongens trefzeker zijn. De erfenis van Omar Kavak lijkt daarmee ingevuld. ,,We zijn niet afhankelijk, er zijn er meer en dat is, denk ik, een mooi proces.”