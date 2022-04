SC Genemuiden verspeelt koppositie aan Urk, Steenwijker Boys stelt teleur, Hoonhorst loopt weg van DAVO en SV Zwolle

Tweede divisie

HHC Hardenberg wint voor de vijfde keer op rij en het is een ongelofelijke zege. ,,We maken de 0-5 en de 0-6 niet, dat was het probleem’’, zegt de net afgekoelde trainer Bert van Hunenstijn. In dit seizoen heeft HHC al een keer een 3-0 voorsprong verprutst, nu slaagt de ploeg er bijna in om een 4-0 voorsprong te verkwanselen. ,,Ja, want als de scheidsrechter Volendam in blessuretijd een penalty geeft, mogen we niets zeggen.’’ De winst gaat wel gepaard met een zware blessure voor Serge Fatima.