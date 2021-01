SC Genemuiden wil verjongen en neemt na dit seizoen afscheid van topscorer Kavak

Betrokkenheid

Kavak kwam al een paar jaar eerder naar Genemuiden, namelijk in 2016. Sindsdien viel de aanvaller in de tapijtstad op met zijn vele doelpunten. In 117 officiële duels kwam Kavak liefst 93 keer tot scoren. De zaterdaghoofdklasser roemt op de eigen website niet alleen ‘zijn weergaloze goals’, maar ook ‘zijn professionele instelling en betrokkenheid bij de club’.

Voordat Kavak in de zomer van 2016 neerstreek in Genemuiden, was hij speler van onder meer SVZW, WKE en Go Ahead Eagles.