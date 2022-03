SC Genemuiden wint bij Berkum, doelpuntrijk verlies HHC, EMMS trakteert Epe op de eerste nederlaag

Tweede divisie

De wedstrijd van de dag in de tweede divisie leverde HHC een enorme kater op. Het doelpunt van invaller Rick Hemmink, diep in blessuretijd, leek de passende beloning voor een inhaalrace van de gasten. Maar twee minuten later scoorde Muis aan de overkant, en weer twee minuten later was het afgelopen. De gasten betaalden daarmee een hoge prijs voor de slechte fase in de eerste minuten van de tweede helft, je zou kunnen zeggen dat HHC slecht uit de kleedkamer kwam. In die periode sloeg Excelsior Maassluis twee keer toe en dat was beslissend voor de afloop.