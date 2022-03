SC Genemuiden wint bij Berkum, doelpuntrijk verlies HHC

tweede klasse Ambitieus asv Dronten neemt in bloedstol­len­de titel­strijd afstand van Unicum

De openingsgoal van controleur Rémon Kroes is doorslaggevend in de topper Unicum – asv Dronten (0-2). Het is symptomatisch dat juist deze allround strijder het frivole Unicum met ex-Dronten-speler Willem Jelle Bos over de knie legt.

20 maart