SC Genemuiden wordt door Flevo Boys uit de titelstrijd gesmeten en naar de nacompetitie verwezen: ‘We hebben absoluut niet genoeg gebracht’

De feestelijke foto’s na afloop zijn in het rood en wit, en niet in het groen en wit. Hier en daar ligt een Sportclub-speler gestrekt op het kunstgras, de meesten zijn snel vertrokken. Waar Flevo Boys in juichstemming foto's van het complete team laat maken, is het stil aan de overkant. Als alles is bezonken haalt trainer René van der Weij zelf de halflege flesjes, bananenschilen en andere rommel uit de dug-out. De troep is door zijn teleurgestelde spelers achtergelaten.