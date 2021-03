SC Genemuiden ziet broers vertrekken en oude bekende terugkeren

Van Dalfsen en Van Dalfsen spelen al van kinds af aan bij SC Genemuiden. De een, Job, maakte eind 2018 een uitstapje naar Groen-Geel, maar keerde later terug op het oude nest. Nu kondigt hij opnieuw zijn afscheid aan, net als broer Rik. Het tweetal was onder trainer René van der Weij geen vaste basiskracht. Daardoor blijft alleen Jur van Dalfsen - wél een van de sterkhouders - over in de eerste selectie.

Tegenover het aanstaande vertrek van de broers Van Dalfsen staat de terugkeer van William Jansen. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen bij DOS Kampen en gaat in de voorbereiding proberen een plek in de hoofdmacht te veroveren. In de strijd zal ook Ryan van Lente zich mengen; de verdediger, die eerder uitkwam voor IJVV in IJsselmuiden, heeft zijn contract in Genemuiden verlengd.