SC Genemuiden ziet door gelijkspel achterstand op Urk groeien, maar wil nog van geen opgeven weten

De verschillen in de top van de hoofdklasse veranderen wekelijks, het komt maar zelden voor dat de vier titelkandidaten allemaal tegelijk winnen. SC Genemuiden staat voor de tweede keer in het verkeerde rijtje en voor de tweede keer gebeurt het tegen een opponent uit Amsterdam. Maar na de remise tegen Swift wil trainer René van der Weij niet over een teleurstelling spreken. ,,We hebben zeker in het eerste uur goed gespeeld, we drukken alleen niet door. We moeten die goal maken.’’