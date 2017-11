SC Lutten wint topper tegen Hoogeveen

De ploeg van trainer Bas Nibbelke werd vroeg in het zadel geholpen door een de schutterende defensie van Hoogeveen. Al in de derde minuut scoorde de talentvolle 16-jarige Roy Strijker. De jongeling stond in het belangrijke duel voor het eerst in de basis en beschaamde het vertrouwen van Nibbelke allerminst. Toen vijf minuten later Devlin Hartman op kolderieke wijze zijn eigen doelman passeerde (2-0), speelde Lutten een gewonnen wedstrijd.