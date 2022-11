Sc. Overwetering wint in Wijhe, VEVO pakt op de valreep een punt en SV Urk krijgt nieuwe dreun

Tweede klasse Voor Batavia’90 telt enkel nog de titel, zeker na de afgeteken­de overwin­ning op concurrent Unicum

‘Vuurwerk is niet toegestaan’, benadrukt de KNVB in aanloop naar de derby tussen Batavia’90 en Unicum in de tweede klasse I. Rookpotten waren er wel degelijk. Het knalwerk bleef uit, ook op het veld. Maar daar zal Batavia’90 niet om malen, want dat zette de concurrent te kijk: 3-0.

6 november