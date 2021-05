SC Rouveen haalt de versterking weg bij buurman Staphorst

Het drietal kwam bij de derdedivisionist niet verder dan het tweede team. Voor de technische commissie van Rouveen was het aanleiding om een hengeltje uit te gooien. ,,We hebben de ambitie om naar de tweede klasse te gaan, en een kwaliteitsimpuls zal daarbij helpen’’, klinkt het vanuit de technische commissie.

Rouveen kan voor het eerste elftal putten uit haar eigen opleiding, die goed staat aangeschreven. Om talent iets langer vast te kunnen houden is het noodzakelijk dat de club op een hoger plan gaat spelen. Dat wordt beoogd met de komst van de drie van Staphorst. Het team van trainer Eddy Zwijnenberg was in de zomer van 2019 al dicht bij promotie, in de finale van de nacompetitie bleek Quick'20 te sterk.