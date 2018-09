SC Rouveen niet opgewassen tegen ZAC

SC Rouveen is de competitie gestart met een 1-2 thuisnederlaag tegen ZAC. De Zwollenaren waren over het geheel gezien de betere ploeg.

ZAC, dat afgelopen seizoen afsloot met de derde periodetitel, kwam via Robbin Bastiaan op 0-2 en leek de wedstrijd moeiteloos naar zich toe te trekken. Rouveen sputterde toch nog even tegen en forceerde de aansluitingstreffer. De ingevallen Berjan Nijboer was de gevierde man.