SCD’83 en SV Dedemsvaart gaan verder met een eerste elftal

De twee verenigingen maakten in januari kenbaar dat zij in gesprek waren over een gezamenlijk prestatieteam en een onderzoek naar een fusie. In de algemene ledenvergaderingen van maandag kwam van beide kanten toestemming om voor het aanstaande seizoen een eerste elftal op touw te zetten. Tevens wordt er verder gewerkt aan de plannen voor een fusie. Beide clubs hebben met JVC Dedems­vaart al een samenwerking in het jeugdvoetbal en werken op meerdere terreinen samen.