SCD'83 legt trainer Pim Donker voor twee jaar vast

Donker komt over van FC Wolvega, waar hij zijn vierde seizoen als hoofdtrainer geniet. Toen hij begon bij de ploeg uit Friesland kwam het uit in de vierde klasse. Maar met twee promoties binnen vier jaar speelt hij met FC Wolvega in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal. ,,Ik was met een aantal clubs in gesprek, maar het gevoel dat SCD mij gaf was gelijk goed”, vertelt Donker. De 35-jarige oefenmeester tekent voor twee jaar in Dedemsvaart.