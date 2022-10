Schade valt mee, toch is impact heftig bij voetbalclub EFC’58 na auto-ongeluk van zaterdag

Tweede klasse In de overle­vings­strijd die dit seizoen is, is een punt tegen WVF heel erg welkom voor VSCO’61

Voor VSCO’61 is de strijd om behoud in de tweede klasse al vroeg begonnen. Door thuis tegen WVF een punt te behalen (2-2) is de druk bij de ploeg van trainer Stephan Nuesink een beetje van de ketel. Hoewel de trainer tevreden was met het behaalde punt, waar hij vooraf voor zou hebben getekend, vond hij toch dat er meer had ingezeten.

2 oktober