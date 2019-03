Schalkhaar houdt zicht op nacompetitie na belangrijke zege

Tegenval­ler voor Lettele bij poging verbete­ring clubrecord

19:41 Door het binnenhalen van de eerste periodetitel hoeft VV Lettele zich geen zorgen te maken om het behalen van de nacompetitie. Wel speelt er binnen de club nog een andere doelstelling: het verbreken van een clubrecord dat 22 jaar geleden gevestigd is. Daarvoor moet de ploeg van Dirk Beldman wel eerst in de top drie eindigen. Dat is na het gelijkspel tegen De Gazelle een iets grotere uitdaging geworden. Het werd 1-1.