Schalkhaar is fit en móet van zichzelf het toetje eisen

NACOMPETITIEHet seizoen van Schalkhaar leek een paar weken geleden in anonimiteit te eindigen. Maar na twee zeges op rij (,,De eerste keer dit seizoen”) zijn de promotiekansen voor de zondagtweedeklasser weer levend. ,,We willen nacompetitie spelen”, zegt trainer Marcel Geestman. ,,Dat hoort bij ons niveau.”

De 48-jarige fulltime coach uit Deventer is redelijk te spreken over de verrichtingen tot dusver. ,,Er is grotendeels uitgekomen wat ik had verwacht. We hebben een goede groep, die zichzelf nog te weinig heeft beloond. Zo hadden we tegen koploper Bon Boys zeker drie of vier punten moeten pakken, dat waren er nul. We hebben in deze sterke klasse te veel kansen nodig om te scoren."

Drang naar voren

En dat is volgens Geestman niet mede te wijten aan het ontbreken van de absolute drang naar voren. ,,Voluit gas geven? Dat moet bij je passen. Met David Klopman in de spits hebben we mogelijkheden om opportunistisch te spelen. We zetten zeker wel druk, ontnemen tegenstanders vaak de kans om tegen ons tot voetballen te komen. Opportuun spelen kan in fases, niet de hele tijd.”

KNVB-docent

Naast trainer bij Schalkhaar is Geestman docent bij de KNVB en hij offert een deel van zijn vrije tijd op om het Deventer voetbal een boost te geven. ,,Van sport, voetbal in het bijzonder, word ik blij. Als vrijwilliger bemoei ik me met de jeugdafdeling van Go Ahead Eagles.”

,,Een doelstelling is de relatie met de amateurverenigingen te verstevigen. Bij de clubs een training of clinic geven, een oefenwedstrijd spelen. Of clubs uitnodigen een wedstrijd van het eerste te komen kijken. En nazorg geven aan clubs waarvan spelers zijn gescout. Zodat ze weten hoe het met hun voormalige pupillen gaat.”

Inhaalduels