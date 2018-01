Schalkhaar stuurt trainer Marc Lobbert weg

Zondageersteklasser Schalkhaar heeft per direct afscheid genomen van hoofdtrainer Marc Lobbert. De reden van de plotselinge breuk is volgens de voetbalclub de weigering van Lobbert om dit weekend mee te gaan op een op zijn eigen verzoek gepland trainingskamp in de buurt van Rotterdam.

Schalkhaar heeft deze trip geregeld en gefinancierd. Voorzitter Albert Vroklage: ,,We hebben Marc aangeboden te brengen en te halen, omdat hij al een tijd met een pijnlijke voet rondloopt.’’ Op dit aanbod is de trainer niet ingegaan.

Vertrouwen weg

,,We kwamen tegenover elkaar te staan’’, zegt Vroklage. ,,Het vertrouwen is weg. Dit heeft voor ons, helaas, tot de conclusie geleid dat er geen andere uitweg is dan de samenwerking tussen club en trainer te stoppen.”

Volgens de voorzitter heeft Schalkaar zich altijd coöperatief opgesteld jegens Lobbert, die al bijna een jaar kwakkelt met zijn linkervoet (vergroeiing). Een operatie had niet het gewenste effect. Dinsdag zou voetspecialist Verheyen in ziekenhuis Isala in Zwolle een blik op Lobberts voet werpen, maar die afspraak is verplaatst naar 19 januari.

Niet correct gehandeld

Lobbert zelf ‘kan en mag niets over de zaak zeggen’. ,,Ik wil geen dingen uit emotie roepen en mensen of de club beschadigen.’’ Berry Alberts van de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON) behartigt de belangen van de coach. Maar ook Alberts zegt: ,,Ik houd mijn mond op dit moment, voor ik verkeerde dingen zeg, die in Marc zijn nadeel werken. Persoonlijk vind ik wel dat Schalkhaar niet correct heeft gehandeld door nu al dit bericht naar buiten te brengen. Ze hebben nog niks geregeld voor Marc. Dat noem ik geen herenakkoord. Als Schalkhaar een beetje netjes was geweest, hadden ze even gewacht.’’

Aanvoerder

Aanvoerder Jason Westerkamp houdt de kaken namens de spelersgroep eveneens op elkaar. ,,Dit is een zaak tussen de club en de trainer en wij willen ons daar als team niet mee bemoeien.’’