Scheerwolde heeft hoop op terugkeer in standaardvoetbal nog niet opgegeven

Spelerscarrousel Alexandria 2.0 is klaar voor herstart in vijfde klasse

4 april Het ‘nieuwe’ Alexandria begint vorm te krijgen. Trainer Johan van Ommen kan komend seizoen in ieder geval al beschikken over 14 spelers, waarvan een groot deel al eerder bij de club uit Apeldoorn-Zuid actief was. Na twee seizoenen niet in de standaardklasse te hebben gespeeld, keert Alexandria komend seizoen terug in de vijfde klasse op zondag.