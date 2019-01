Schefczyk mag Scherpenzeel in de steigers zetten

Het overkwam Jürgen Schefczyk een jaar geleden voor het eerst in zijn trainersloopbaan. De 56-jarige Duitser, trouw supporter van 1.FC Köln, werd op non-actief gezet door CSV Apeldoorn. Maar wrok koestert hij niet. ,,Het is nooit een goed verhaal op je cv, dus ik baal wel. Maar ik heb nog steeds een goed gevoel bij CSV. Waar het misging? Laat ik het erop houden dat club, spelers en technische staf het niet eens waren over de koers."

Sindsdien werkte hij bij eersteklasser Hierden, nu is hij coach van de eredivisievrouwen van Achilles'29. Schefczyk spreekt over een 'toptijd' bij Hierden, terwijl hij de vrouwen van Achilles ook prijst. ,,Kwalitatief komen we tekort, maar de manier waarop de meiden naar de training komen, is een verademing. Ze komen met de focus beter te worden."

Schilderwerk

Scherpenzeel is het volgende station. Na diverse gesprekken is hij razend enthousiast. Dat werd versterkt toen hij een kijkje nam op het sportpark van de club. ,,Ik kijk dan ook naar de details, zoals schilderwerk. Bladdert dat af of wordt het goed bijgehouden? Zoiets zegt wat over betrokkenheid, over hoe leden van een club houden. Dit is gewoon een mooie club, met een goed doortimmerd plan."

Scherpenzeel is ambitieus. ,,Het hoeft niet in de eerste klasse te stoppen", weet de voormalig trainer van Koninklijke UD. ,,Scherpenzeel wil doorgroeien naar een hoger niveau. Dat klinkt voor mij als een gezonde en realistische ambitie. Als trainer wil ik daar graag mijn bijdrage aan leveren."

Het betekent niet dat Schefczyk de opdracht krijgt naar de hoofdklasse te promoveren. ,,Die druk is er niet. Eerst is stabiliseren op het niveau van de eerste klasse het doel, om vervolgens verder te kijken."

Verleiding

De trainer kijkt er naar uit, maar moet een half seizoen wachten. De verleiding al veel te gaan kijken, is groot. Schefczyk: ,,Maar ik ga dat niet doen. Ik wil collega Dik Peters van Ton niet voor de voeten lopen." Bovendien wijst hij erop dat de club ook gewoon moet presteren. ,,Een nieuwe trainer die dan constant zijn gezicht laat zien, leidt alleen maar af."