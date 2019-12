Scheids schopt speler Steenwijk: 'Ik ben ook maar gewoon een jongen van de straat’

vier kansen vier goals Uiterst effectief Overwete­ring geeft Helios flinke draai om de oren

21:15 Overwetering heeft in de topper in 3B Helios een flinke draai om de oren gegeven. Nummer drie Helios was voetballend de betere ploeg zondagmiddag, maar het gebrek aan scorend vermogen brak de door blessures geteisterde thuisploeg weer eens op. De runner-up Overwetering gaf Helios een lesje in effectiviteit, en had aan vier kansen genoeg om vier keer te scoren (1-4).