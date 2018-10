Scheidsrechter Bos geeft rood bij debuut in betaald voetbal

De 24-jarig Bos behoort al jarenlang tot de groep talentvolle scheidsrechters binnen de KNVB en is al even actief in de hoogste divisies van het amateurvoetbal. Dit seizoen floot hij onder meer de bekerkraker tussen Noordwijk en Sparta (3-2).

De arbiter had vrijdagavond voor het eerst de leiding over een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Bos moest direct een rode prent tonen, want RKC’er Ingo van Weert kreeg tweemaal geel.