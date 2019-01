Scheidsrechter en supporters spelen de hoofdrol bij Zwolsche Boys - VSW

Het was de 2-1 die de sfeeromslag betekende. Ruud de Rooij kreeg een schot van dichtbij tegen zijn armen, die hij voor de borst gekruist had: strafschop. Met die beslissing had iedereen nog kunnen leven, maar toen scheidsrechter Rik Steen daar ook nog de rode kaart bij toonde, was het afgelopen. ,,Vanaf dat moment was ik de vijand van een aantal supporters,” zei de leidsman zelf na afloop. Iedere beslissing van de scheidsrechter werd becommentarieerd, supporters vroegen om kaarten voor de thuisploeg. Steen vroeg de aanvoerder van VSW nog om die supporters tot kalmte te manen en gaf aan de wedstrijd anders te zullen staken. Zo werd de eerste helft nog uitgespeeld en gebruikte Zwolsche Boys het veldoverwicht optimaal. Bij rust was het al 4-1.

Na 30 seconden in de tweede helft werd trainer Jan van der Kolk van VSW van het veld gestuurd, vanwege commentaar op de scheidsrechter. ,,Een belachelijke beslissing. Als ik niet eens meer mag zeggen dat het geen buitenspel was, heeft het allemaal geen zin,” zei hij na afloop. Steen zag het anders: ,,Moeten we alles maar gedogen, ook al vinden we dat het niet goed is?” Twee minuten later legde hij de wedstrijd stil, omdat supporters van VSW nog altijd cynisch commentaar leverden. ,,Ik had daar niet nog veertig minuten zin in.” Na een afkoelperiode van tien minuten werd de wedstrijd hervat. Zwolsche Boys liep uit naar 9-1, maar kreeg in de laatste vier minuten nog twee doelpunten tegen. Wat er was gebeurd als Zwolsche Boys nog een keer had gescoord is onduidelijk: het scorebord kan niet verder dan 9. Dankzij de overwinning blijft Zwolsche Boys op de tweede plaats, in het spoor van ZAC.