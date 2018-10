Scheidsrechter staakt duel tussen Ulu Spor en Balkbrug na ‘kopstoot’

Binnen de lijnen was er bij het duel in de vierde klasse een uur lang niets aan de hand, maar buiten de lijnen wel. De keeper van Ulu Spor hoorde toeschouwers achter zijn doel racistische uitspraken doen en meldde dat bij scheidsrechter Philippo uit Deventer. ,,Ik had net gefloten voor buitenspel, het spel lag stil’’, weet Philippo nog. ,,Er was in het veld niets aan de hand. De keeper vertelde me dat hij onheus werd bejegend. Ik zei hem nog niet te reageren, er geen heibel van te maken. Daarna bleef een van de spelers van Ulu Spor commentaar geven op mij. Ik gaf hem geel, waarop hij steeds bozer werd en in het Turks tegen me begon te schreeuwen. Daarop heb ik een tweede gele kaart en dus rood getrokken’’, vertelde scheidsrechter. ,,Waarop hij me een kopstoot gaf. Nou, dan houdt het op. Ik ben van het veld gelopen.’’