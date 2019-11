Schiet de ‘Sjakie van Putten’ SDC op zijn wondersloffen ook naar periodetitel?

Wereldgoals

,,Die goal tegen Flevo Boys was de mooiste van de twee. Dat was echt zo’n bal die van je schoen vertrekt, waarna je zo ongeveer zeker weet dat-ie goed gaat vallen. Technisch gezien was die goal echt lastig. Van de vijftig keer schiet je zo’n bal negenenveertig keer over het dak. Na een aantal keer terugkijken en vijftigduizend Instagramviews was ik er klaar mee. Door naar de volgende wedstrijd, waarin ik dus met mijn zwakke linkerbeen die goal tegen ACV maakte. Iets minder mooi, maar van meer waarde als het gaat om die periode. We leven nu met meer moraal toe naar die wedstrijd tegen Berkum.’'

Diepe spits

,,Als diepe spits ben ik meer van het lopen op elke bal, dan zo’n type kapstok die alle ballen vasthoudt. Alhoewel ik na het inspelen steeds beter word in het wachten tot er aansluiting is. Toch blijft die snelheid in combinatie met mijn doorzettingsvermogen mijn grootste wapen. Vooral grote trage verdedigers hebben vaak een hekel om te spelen tegen zo’n klein vervelend beweeglijk mannetje. Ik zou alleen nog wat vaker moeten scoren in één-tegen-één situaties voor de keeper. Als ik tijd heb om na te denken, slaat soms de twijfel toe. Niet dat ik er onzeker van word, maar wat vaker scoren zou niet verkeerd zijn.’'

Gedeeld koploper

,,Gezien de laatste seizoenen snap ik dat de buitenwacht onze positie als verrassend beschouwt. Voor ons als spelersgroep vallen een aantal dingen dit seizoen op hun plaats. We hebben een sterkere selectie en onze nieuwe trainer Cesco Agterberg heeft het vermogen daar het maximale uit te halen. We trainen harder en hebben tactisch gezien meestal een goed strijdplan. Daarbij kunnen we variëren met verschillende spelers en speelwijzen. Neem alleen al de weggevallen goals van Rob Knul. Er is in de hoofdklasse B geen club die zoveel verschillende doelpuntenmakers heeft.’'

Zinderende strijd