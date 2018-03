Schouwenaar van Steenwijkerwold naar Harlingen

OZC en Lutten houden elkaar in evenwicht: 2-2

17 maart Het was deze middag geen pretje om te voetballen op sportpark Westbroek in Ommen. Geen bomen, geen beschutting. Een gure oostenwind blies dwars over het veld, zodat beide ploegen er last van hadden. Doelpunten vielen er wel: OZC-Lutten eindigde zaterdagmiddag in 2-2.