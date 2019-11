Schuring stapt over van Oene naar SEH

TWEEDE KLASSE Dronten - Batavia en de geannuleer­de wereldgoal

17:18 Guido Pauw lijkt zaterdag op werkelijk fenomenale wijze de topper tussen asv Dronten en Batavia’90 te beslissen in het voordeel van de koploper uit Lelystad. Maar dan gooit de assistent-scheidsrechter roet in het eten. Het eindigt in 1-1.