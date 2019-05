Schurink verruilt Heerde voor Oene

Schurink speelt al vanaf kinds af aan bij de club uit Heerde en is bezig aan zijn achtste seizoen in het eerste. De voorhoedespeler is dit seizoen een vaste basisspeler in het elftal van trainer Bardy Verhoef. Hij wordt overwegend ingezet als rechtsbuiten, maar kan ook uit de voeten op het middenveld. Schurink geeft als reden voor zijn overstap dat hij liever op zaterdag voetbalt.