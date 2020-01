Schuurman ziet vooral de uitdaging bij geplaagd VVOG: ‘Het kan eigenlijk alleen maar beter’

Apeldoorn­se arbiter Luuk Timmer ziet betaald voetbal lonken

12:30 Doordeweeks studeert Luuk Timmer (25) rechten in Nijmegen. In het weekeinde spreekt hij recht over 22 voetballers. Dat gaat de Apeldoorner zo goed af, dat hij op de drempel van het profvoetbal staat.