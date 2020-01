Scorend vermogen ACV is Flevo Boys te machtig

De wedstrijd in Assen kende een prachtige kickstart. In de aantrekkelijke openingsfase knalde Justin Mulder vanaf zestien meter raak voor ACV. Johan Tiems maakte een paar minuten later met een stift al snel weer de gelijkmaker voor Flevo Boys. De wedstrijd bleef daarna in balans, maar vlak voor rust was het Marco van der Heide (ex-Flevo Boys) die zijn oude ploeg pijn deed met de 2-1.

Ook na rust was het eerste kwartier weer om te smullen. Na de 3-1 van Matthijs Hardijk maakte Tiems de aansluitingstreffer. Even later bracht Ezra Schrijver de marge weer op twee voor de thuisploeg. In het restant was Flevo Boys gevaarlijk via Ivar Span, Aron Strengholt en Madih Doufikar, maar kampioenskandidaat ACV gaf de voorsprong niet meer uit handen.