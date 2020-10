Scorende Reuvers beleeft topavond en helpt Staphorst aan bekerkraker tegen PEC Zwolle

,,Mikey is miljoenen waard”, grapt een overenthousiaste steward nadat Mike Reuvers zijn derde doelpunt van de avond heeft gemaakt. Alle spelers van Staphorst stormen op de vleugelaanvaller af om samen het feestje te vieren. Maar dan moet zijn mooiste moment van deze dinsdagavond nog komen.

‘Subliem’

Minuut 80 nadert als Reuvers de diepte wordt ingestuurd, een prachtige pass van Sander de Grote. De rappe Drent kijkt waar de keeper staat, twijfelt niet en lobt de bal over Bryan Janssen: 4-1. De doelman van ASWH wordt daarna meteen gewisseld. ,,Subliem”, noemt voorzitter Benny Miggels de goal van Reuvers langs de kant van het veld. Hij glundert, maar baalt tegelijkertijd dat geen supporter van Staphorst de goal in levenden lijve heeft waar kunnen nemen. Wel via de stream, maar ja, dat is toch anders.

Quote Ja, natuurlijk was dit de mooiste van de avond Mike Reuvers

,,Ja, natuurlijk was dit de mooiste van de avond”, zegt de hoofdrolspeler zelf, hard sprekend om boven de muziek vanuit de kleedkamer uit te komen. ,,Zo had ik ‘m al in het hoofd.”

Voor rust, bij de eerste kans die Staphorst krijgt, maakt hij zijn eerste. Een intikkertje, op aangeven van Stan Haanstra. En direct na de pauze prikt hij nummertje twee tegen de touwen. Reuvers is zo’n speler die daarna gaat vliegen. Het levert de 3-1 en die schitterende 4-1 op, wedstrijd beslist. ,,Vier was wel genoeg”, zegt Reuvers met een brede grijns. En daarom biedt hij invaller Matthijs Verheul in blessuretijd de kans om de vijfde Staphorst-treffer binnen te schuiven. Het is meteen de eindstand.

Ruimte

Vier doelpunten, één assist. En dat tegen een ploeg die uitkomt in de tweede divisie en in prima vorm verkeert. Voor rust doen Staphorst en ASWH niet voor elkaar onder. ,,Toen hadden we het best lastig en waren we zoekende”, zegt Reuvers. Maar na rust, geholpen door de snelle 2-1, profiteert de thuisploeg optimaal van de ruimte die ontstaat. ,,Toen hadden we de overhand.”

Met zijn goals en assist helpt Reuvers zijn ploeg aan een fraai bekeronderonsje met eredivisionist PEC, dat gepland staat voor eind deze maand. Twee jaar geleden was Reuvers er ook al bij, toen Staphorst onverdiend en nipt verloor van de Zwolse club (0-1). Hij herinnert zich de sfeer nog, maar ook de manier waarop PEC voetbalde. Reuvers: ,,Het was een mooie wedstrijd, het ging gelijkop. We hadden er toen meer uit moeten halen. Maar PEC was toen ook iets minder in vorm. Nu staan ze er al veel beter voor.”