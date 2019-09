Scrimage houdt Vaassense dorpsgenoten in evenwicht

forse nederlaag Vernieuwd veld kan Albatross niet behoeden voor zware nederlaag tegen Epe

17:23 Albatross is in haar tweede competitiewedstrijd van dit seizoen hard onderuit gegaan. Het volledig gerenoveerde hoofdveld werd zondag voor het eerst bespeeld, maar juist Epe stal de show. Het scoorde maar liefst zes keer in een wedstrijd waar het klasseverschil al snel duidelijk was: 0-6.