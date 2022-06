SDC Putten is veroordeeld tot nacompetitie om het vege lijf te redden

Bij winst had Putten zaterdagmiddag in Bunschoten-Spakenburg spekkoper kunnen zijn, al was het wel afhankelijk van wat concurrent ASV de Dijk in de laatste wedstrijd tegen het reeds gedegradeerde NSC zou doen. Het ontlopen van de nacompetitie was een belangrijke doelstelling voor de Puttenaren, al zou het realiseren daarvan in de laatste competitiewedstrijd lastig worden. Het liep allemaal toch weer anders. ASV de Dijk liet door het 1-1 gelijke spel tegen NSC onverwachts punten liggen, maar SDC Putten wist niet te profiteren.