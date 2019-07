SDC Putten maakt het RKC te makkelijk

Balen

Bij 0-6 wisselde RKC-trainer Fred Grim op het uur voluit om een extra aantal vaste basisspelers aan de bak te zien. In het restant liep de score op naar 0-8. SDC Putten-trainer Cesco Agterberg baalde van de grote nederlaag. ,,Aanvallend heb ik best leuke dingen gezien, maar in verdedigend opzicht kregen we tegengoals waar ik echt niet vrolijk van werd. Daar moet ik wel bij aantekenen dat ik nogal wat spelers miste in een strijd die toch al oneerlijk is omdat RKC al volop in training is. Toch hou ik wel een katertje over aan deze wedstrijd.’’