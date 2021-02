SDC Putten rekent voor doelpunten op Kevin Schmidt

Na het vertrek van Jurian van den Brink en Rick Degenaar moet Schmidt de hoofdklasser aan goals helpen. De sterke aanvaller (27) kwam eerder uit voor Achilles’29, DOVO, Berkum en VVOG, hij speelde ook in Schotland en op IJsland. In Harderwijk duurt zijn verblijf maar kort. ,,We hebben maar vier wedstrijden gespeeld toen het seizoen werd afgebroken. Het is zonde dat ik mezelf daar niet heb kunnen laten zien. De bedoeling was om weer om tafel te zitten als het seizoen hervat zou worden, maar ik heb zelf de knoop doorgehakt en besloten om weg te gaan.”