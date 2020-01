SDC Putten strikt Van Aggele (Berkum) en Van Breda (DVS'33)

Van Aggele (20) uit Lelystad is bezig aan zijn tweede seizoen bij hoofdklasser Berkum. Hier moet hij Chris van der Meulen en Johnsen Bacuna voor zich dulden op de posities waar hij het liefste speelt: als linkerspits of op het middenveld.

Armando van Breda komt over van buurman DVS’33, waar hij dit seizoen voor het tweede jaar deel uit maakt van de JO19, uitkomend in de tweede divisie. De jeugdspeler uit Nijkerk wordt gezien als talentvolle, snelle vleugelaanvaller, die door zijn tweebenigheid op beide flanken kan spelen. Hij speelde eerder in alle jeugdselecties van Sparta Nijkerk en volgde voetbalscholen bij de KNVB en BVO’s.