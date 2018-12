SDC Putten zet Berkum te kijk

De ploeg uit Putten begon goed aan de wedstrijd en stond na een dik kwartier op 0-1 door een goal van Jurian van den Brink. Met een bal van de lijn en een afgekeurde goal wegens buitenspel (wederom Van den Brink) toonde Putten voor rust nog meer dadendrang. Na rust werd de marge vergroot toen Wilbert Thomassen op de lat schoot en Van den Brink in de rebound scoorde. In de slotfase miste Marc van der Meulen de kans op de aansluitingstreffer, waarna Putten het in de omschakeling afmaakte. Van den Brink schoot op de binnenkant paal, waarna Kees Pluim de maker werd van de 0-3. Door dit resultaat wipt Putten over Berkum heen in de ranglijst. Beide ploegen staan in de middenmoot van de hoofdklasse B.