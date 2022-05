SDOL doet wat het moet doen met eenvoudige zege op Ulu Spor

Ondanks de eenvoudige zege vond Tammens het geen goede wedstrijd van de Luttenbergse club. ,,We waren nog vermoeid van de wedstrijd tegen Broekland afgelopen zondag (0-2 winst, red.). Tussen het eerste en tweede doelpunt zat een half uur, dat duurde te lang. We maakten de grote hoeveelheid kansen die we kregen niet af, want we waren wel veel beter dan Ulu Spor.”

Tammens richt zich vooralsnog op het behouden van de huidige derde plaats. De achterstand op koploper Holten is zes punten. ,,De huidige plek zou aan het eind van het seizoen play-offs betekenen, en daarvoor willen we ons zo snel mogelijk plaatsen. Holten en de nummer twee Enter treffen we allebei nog, maar we zijn in de huidige staat de underdog. We hebben immers een flink aantal blessuregevallen. Met een volledig fitte selectie waren we gelijkwaardig geweest, nu hebben we tegen die ploegen een ontzettend goede dag nodig.”