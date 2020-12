SDOL maakt de keuze voor Ivo Tammens, een piepjonge hoofdtrainer

Tammens wordt bij SDOL de opvolger van Mustafa Aygun, die na vier seizoenen zal vertrekken en een plaats heeft gekregen in de opleiding van Go Ahead Eagles. In deze competitie is Tammens nog trainer van Heino O17-1 (tweede seizoen) en assistent-trainer bij het tweede elftal van de eersteklasser. De jonge coach gaat komend seizoen de TC2-cursus volgen.

Bij SDOL leeft de gedachte dat Tammens een ‘moderne’ trainer is, met de nodige ambitie. Hij moet de lijn doortrekken die door Aygun is ingezet, met verzorgd en aanvallend spel. SDOL wil op die manier een vaste waarde worden in de vierde klasse. De dorpsclub promoveerde in 2019 via de nacompetitie naar de vierde klasse.