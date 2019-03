Sean Poot nieuwe doelman in Nunspeet

Wind blaast derby Flevo Boys - Urk omver

21:10 De fish-potato derby Flevo Boys - Urk is in 0-0 geëindigd. De harde wind maakte goed voetbal lastig en de matige derby kreeg zonder goals een passende eindstand. In de openingsfase was het eerste initiatief voor Flevo Boys dat via Madih Doufikar, Johan Tiems en Timon Rorije nog enigszins in de buurt kwam van de openingsgoal.