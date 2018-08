Sefa Yildirim lonkt nog naar het betaalde voetbal

Sefa Yildirim speelt na een afgebroken stage bij een Turkse profclub dit seizoen voor CSV Apeldoorn, in de hoofdklasse. Maar dat is niet zijn eindstation.

Bij Go Ahead Eagles lag er jaren geleden een profcontract voor hem klaar. Precies op dat moment scheurde de kruisband in de rechterknie van Sefa Yildirim af. Na een aantal jaren bij de beloften van Go Ahead Eagles maakte de Deventenaar deze zomer de overstap naar hoofdklasser CSV Apeldoorn. Een overgang naar een Turkse profclub was ook dichtbij, maar privé-problemen gooiden roet in het eten.

Een paar maanden geleden zou Yildirim (22) meelopen bij een aantal Turkse profclubs, maar dat liep net even anders dan verwacht. ,,Uiteindelijk heb ik een week bij één club getraind, waarvan ik de naam niet mag noemen. Ze wilden mij hebben, maar vanwege privé-problemen moest ik terug naar huis.

Hitte

,,Toch heb ik meegemaakt hoe het in Turkije is, trainen in de hitte, bij 40 graden, hoort er gewoon bij. Ik heb ook gehoord dat veel Turkse clubs hun spelers niet uitbetalen. Maar dat was niet zo bij de club waar ik ben geweest, anders was ik niet gegaan.''

Een Turks avontuur op het tweede niveau ging dus niet door, waardoor CSV in ieder geval één jaar over Yildirim kan beschikken. ,,En dan wellicht daarna naar de tweede of derde divisie. Misschien zelfs wel de eerste divisie. Ook kan ik ervoor kiezen weer contact op te nemen met die Turkse club."

,,Ik heb sowieso nog de ambitie profvoetballer te worden. In Turkije of hier? Dan liever in Nederland, anders lijkt het alsof ik het hier niet heb gered. Bovendien hoef ik mijn ouders dan niet achter te laten."

Kruisband afgescheurd

,,Als ik op mijn 18e mijn kruisband niet had afgescheurd, had ik al jaren in Go Ahead Eagles 1 gespeeld. Door die blessure ben ik achteruit gegaan."

Of Yildirim morgen in de eerste competitiewedstrijd tegen Urk een basisplaats heeft bij CSV Apeldoorn, is nog afwachten. Zelf vertrouwt hij er op. ,,Sommige jongens hier zijn zeker van hun plekkie. Of ik dat ook ben? Ik ben zeker van mezelf, dus ik denk het wel."

Yildirim speelt het liefst op het middenveld, maar hij verwacht dat CSV Apeldoorn-trainer Jeroen Burghout hem centraal achterin positioneert. ,,Zodat hij achterin één killer heeft en met mij erbij een voetballer erbij. Als ik maar speel, dat is het belangrijkste."

,,Ik ben nooit van de duels, maar als het moet, ga ik er wel stevig in", vertelt Yildirim. ,,Ik ben meer van de acties, diepte- en steekpasses en afstandsschoten. Aan de bal ben ik heel rustig, ik raak nooit in paniek en vind altijd wel een oplossing. Dat is gekomen door de dagelijkse trainingen bij Go Ahead Eagles, daardoor ga je sneller denken en beslissen."

Door het vuur

Inmiddels voelt Yildirim zich al aardig thuis bij CSV Apeldoorn. ,,Tijdens het trainingskamp in Ermelo in de voorbereiding zijn we echt naar elkaar toe gegroeid. Ik denk dat iedereen voor elkaar door het vuur wil gaan. En anders zit de trainer er wel bovenop."