SEH en 't Harde verdienen punt in gek duel

Waar ‘t Harde slordig is, komt SEH scherp uit de startblokken. De bezoekers komen na een klein kwartier op voorsprong door een fraai doelpunt uit de draai van Robert-Jan van den Hoek. Drie minuten later is het weer raak. Wessel van der Most gaat op avontuur, passeert de verdediger en krult de bal fenomenaal over de doelman Marc van der Streek: 0-2. ‘t Harde-trainer Egbert Kragt grijpt direct in en haalt Maurice Grashuis uit het veld. In zijn plaats komt Melvin Boender.