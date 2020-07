Sein op oranje en het beeld op zwart bij VoetbalTV

Waar was jij toen op zondag 21 oktober 2018 SV Dalfsen 4 opponent Vilsteren 2 met 3-0 versloeg? Dankzij VoetbalTV kunnen we die samenvatting nog terugzien, met een scorende Steve Oosterkamp, tevens scheidsrechter en PR-bestuurslid van de Dalfser club. Maar als het aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ligt, blijft de camera de komende tijd nog uit.

,,Heel jammer”, noemt Anne Besseler dat. Hij is bij VV Hattem verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. De Hattemers waren de allereerste vereniging in de regio die in het najaar van 2018 meedeed met VoetbalTV. In totaal maken circa 175 amateurverenigingen in ons land gebruik van VoetbalTV. Of, beter gezegd, maakten. Het AP kondigde een onderzoek aan, omdat de verwerking van persoonsgegevens niet in de haak zou zijn. VoetbalTV wil dit aanvechten, maar omdat de privacywaakhond nog steeds geen definitief oordeel met bijbehorende consequenties heeft gegeven, gebeurt er niets. Al maanden niet.

Quote Er is in al die jaren niet één lid geweest dat bezwaar heeft gemaakt tegen het feit dat er beelden zijn gemaakt Anne Besseler, VV Hattem

,,Toen wij gestart zijn met VoetbalTV hebben we onze leden heel goed geïnformeerd. Vanaf Onder 13 mag je beelden maken. Daar houden wij ons keurig aan. Er is al die jaren niet één lid geweest dat bezwaar gemaakt heeft”, klinken Oosterkamp en Besseler in koor. ,,VoetbalTV is bij ons op twee velden geïnstalleerd en heeft ook twee doelen. Allereerst is het leuk dat het beeld van jouw wedstrijd beschikbaar is en dat je dat kunt delen op social media. Daarnaast gebruiken trainers de wedstrijdbeelden zeer frequent. Dat kan in een afgescheiden omgeving en is zelfs mogelijk in de rust van een wedstrijd. De faciliteiten zijn steeds meer uitgebreid. De camera’s gebruiken we ook voor trainingen, om onder meer te kijken hoe trainers het doen.”

,,Op die manier vormt VoetbalTV echt een belangrijke meerwaarde voor ons”, aldus Besseler. ,,Bovendien kunnen we alles nu zelf bedienen, dat kon eerst ook niet. Echt spijtig als het zou verdwijnen, want dan moet je voor je analyses een veel duurder systeem aanschaffen.”

Balen

Ook Oosterkamp zou het meer dan jammer vinden als VoetbalTV op de drie Dalfser velden zou stoppen. Iedere deelnemende club legt een maandelijks bedrag in en moet de camera’s aanschaffen. ,,Die kosten heeft een sponsor voor zijn rekening genomen. Bij ons heb je te maken met ASC’62, SV Dalfsen en de gezamenlijke jeugd van FC Dalfsen. Je merkt dat er teams zijn die balen als ze niet op een cameraveld mogen spelen.”

,,We zijn als club behoorlijk actief in de communicatie en hebben zes socialmediakanalen; dan is beeld heel belangrijk. Onze filmpjes worden ook weleens opgepakt door bijvoorbeeld het populaire socialmediakanaal De Kelderklasse. VoetbalTV is echt een hele leuke aanvulling, iedereen is positief en als vereniging hopen we dan ook echt dat we er mee door mogen gaan.”

VoetbalTV, een initiatief van de KNVB en Talpa Network, is het videoplatform voor het amateurvoetbal, opgestart in 2018. Met ‘slimme’ camera's worden volautomatisch wedstrijden opgenomen, van de derde divisie tot en met O13 in het jeugdvoetbal. Inmiddels doen 175 verenigingen mee en zijn er meer dan 10.000 duels vastgelegd. In de regio behoren naast Hattem en Dalfsen ook DVS’33, Sparta Nijkerk, Oene, SEH, Unicum, Nieuwleusen en Voorwaarts Twello tot de deelnemers. ,,Ook wij willen de kwestie VoetbalTV graag oplossen, alleen we zitten met een gigantisch capaciteitsprobleem, waardoor er een enorme vertraging is opgetreden”, laat woordvoerder Quinten Snijders van de AP weten. ,,Eén van de redenen dat we hier onderzoek naar doen, is dat als je als kind van 13 jaar een keer iets doms doet op het voetbalveld, dat daar dan beelden van zijn. Daar kun je vervolgens mee geconfronteerd worden. Juist kinderen moet je extra beschermen als het gaat om privacy.”