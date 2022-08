Sijmon Eenkhoorn barst van zelfvertrouwen bij winnend Genemuiden: ‘Gevoel dat trainer niet om me heen kan’

vierde divisie Start van Berkum valt in het water door persoonlij­ke fouten, AZSV profiteert ervan

De seizoenstart van VV Berkum valt bij AZSV in Aalten in het water door eigen toedoen (2-0). Bij de eerste tegentreffer wordt de bal knullig verspeeld, daarvoor en daarna slagen de Zwollenaren er niet in het overwicht om te zetten in doelpunten. ,,Ongelukkig, dit had niet gehoeven”, constateert trainer Arno Hoekstra.

12:04