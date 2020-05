Skype, Zoom en Facetime vervullen een hoofdrol in de spelerscarrousel

SPELERSCARROUSELDe spelerscarrousel in het amateurvoetbal draait op volle toeren, tot de sluitingsdatum van 15 juni. Maar voor veel clubs gaat het net even anders dan normaal. Corona gooit ook hier roet in het eten, veel communicatielijntjes lopen anders. Skype, Facetime en Zoom zijn de nieuwe modewoorden.

Ieder jaar is het verloop in het amateurvoetbal groot. Spelers worden bekeken (of niet), gebeld, er wordt met ze gesproken en de overschrijving is na een onderonsje of twee à drie in kannen en kruiken. Maar dan is daar corona, de crisis en social distancing. Afspreken is er even niet meer bij, maar toch moet de spelersgroep op orde worden gebracht. Hoe?

Videocalls

Bij Apeldoornse Boys lieten ze er de afgelopen periode geen gras over groeien. Het aantal nieuwelingen van de vierdeklasser is niet meer op twee handen te tellen, de een na de ander werd vastgelegd. ,,Iedereen die de krant heeft gevolgd, weet dat het voor ons positief is geweest”, lacht Stephan Quack, aankomend seizoen trainer bij de Boys. ,,Het gaat wel even anders. Normaal spreek je met iemand af, maar nu hebben we het ook via videocalls gedaan. De jongere generatie via Facetime, die weten volgens mij niet wat Skype is.”

Toch wordt ook dat programma ingezet, vertelt Quack. ,,Haha, jazeker. We hebben zelfs een groepsgesprek gehad met zes nieuwe jongens. Ik schoof aan, het bestuur, de technische commissie en mijn assistent-trainer. Dan zie je ineens een hond langs het beeldscherm gaan, of er zit een dochter op schoot. Het is soms hilarisch.”

Volledig scherm Saba Gwedelidze - namens Rohda in actie tegen Longa'30 - is via een videoverbinding terecht gekomen bij KHC, de eersteklasser uit Kampen. © Gerard Vrakking

Ook eersteklasser KHC uit Kampen moest het op die manier doen, al zijn er daar wel enkele gesprekken op locatie gevoerd. ,,Uiteraard met respect voor de anderhalve meter”, verzekert bestuurslid Marcel Hup. ,,We hebben ook met videoverbindingen gewerkt, dat deden we via Zoom. Op die manier hebben we bijvoorbeeld Donny Mulder aan ons gebonden. Normaal doe je het telefonisch en spreek je daarna ergens af. Dit communiceert natuurlijk wel anders, maar het is goed gegaan.”

Tweededivisionist HHC Hardenberg had op dit gebied vrij weinig van doen met de coronacrisis. Alleen de aanstelling van assistent-trainer Pascal Diender en de komst van Tim Siekman werden in die periode wereldkundig gemaakt. ,,Het proces is niet anders geweest, want we hadden het al aardig op orde voor het allemaal begon met de crisis”, weet Bert Nijboer, verantwoordelijk voor het spelersbeleid rond het eerste elftal. ,,We hebben wat meer telefonisch gedaan, maar soms moet je elkaar ook gewoon zien. Daar zijn we zorgvuldig mee omgegaan.”

Volledig scherm Tim Siekman, feestend met Anco Jansen bij FC Emmen, is de meest prominente nieuweling bij HHC. De contacten werden makkelijk gelegd, want de verdediger speelde eerder in Hardenberg. © ANP/VI Images

Voor Helios uit Deventer geldt een beetje hetzelfde. Ook daar waren nauwelijks aanpassingen nodig, zegt trainer Harry Decheiver. ,,De jongens die nu zijn gekomen hebben allemaal een Helios-verleden. Ze kwamen ook nog veel op de club. Dan praat je wel met ze, maar dat was al eerder en op een heel natuurlijke manier. Nee, er is bij ons niet veel anders gegaan.”

