Slechte ouvertures voor Be Quick Zutphen, Oeken en Teuge

Een pijnlijke start van het seizoen dus voor de ploeg van Wilco Klop, maar dat viel volgens de trainer wel mee. Klop was na afloop dan ook vooral niet blij met het resultaat, want het spel was alles behalve slecht. ,,Het is lastig om te zeggen dat je beter bent geweest als je hebt verloren. Dan heb je iets niet goed gedaan. We hadden natuurlijk de nodige blessures, maar ondanks dat ging de eerste helft prima. Net zoals in de beker eerder dit seizoen beloon je jezelf niet en krijg je vervolgens goals tegen. De wetten van het voetbal. Geflatteerde uitslag, want 0-3 klinkt heel veel. We hebben drie kwartier goed meegedaan, en daarna was de pap op. Daar moeten we aan werken.”