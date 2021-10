Slimmigheidjes van Brian Snijder moeten Olympia’28 verder helpen

Derde klasse Wie helpt HTC aan doelpunten?

17 oktober Eerst 25, toen in een afgebroken seizoen 10 en nu eentje. Ziedaar het drieluik van spits Stan Wissink als het gaat om doelpunten in dienst van HTC. Zaterdag kwam er in het thuisduel tegen Elspeet geen goal bij. Sterker nog, HTC verloor met 0-1 en heeft na vier duels en één punt een competitiestart van drie keer niks. ,,De poppetjes moeten nog op de goede plek gezet worden.”