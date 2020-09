Slippertjes van Siekman worden HHC Hardenberg fataal tegen IJsselmeervogels

Siekman moet na de wedstrijd voor de camera van FOX Sports verschijnen om tekst en uitleg te geven. Voorzitter Bert Beun vangt de 30-jarige routinier op aan de zijkant van het veld. Siekman ziet tijdens het interview zijn slippertjes terug op een tablet. Dit had hij zich wel even anders voorgesteld. In 2013 verliet de verdediger De Boshoek, de stap omhoog naar FC Emmen was een logische. Siekman was een zekerheidje in de laatste lijn. Na zes seizoenen in Drenthe en een uitstapje naar het Belgische SK Lommel is Siekman dit seizoen terug in Hardenberg. ,,Ik had er echt zin in. IJsselmeervogels is ook een tegenstander die me ligt, maar dat liep vandaag even anders.’’