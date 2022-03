Slop vol ambities in het trainersvak: ‘Ik wil zeker de top bereiken’

De 26-jarige Amersfoorter is bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, maar stopt daarmee dus tijdelijk. De gewezen speler van ASC Nieuwland in zijn woonplaats is ingeloot voor een zware trainerscursus en dat is niet te combineren, zo laat hij optekenen na afloop van de 1-3 thuisnederlaag tegen ABS. Allereerst praat hij kort daarover. ,,We komen onze vormdip nog niet echt te boven. Het zit even niet mee maar we verloren vandaag meer dan terecht. We leden ook veel te gemakkelijk balverlies. Ja, wat dat betreft zijn er nog genoeg stappen te maken in het proces. Ik moet ook eerlijk zeggen dat we voor de coronapauze wat boven onze stand leefden.”