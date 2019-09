Slordig Be Quick Zutphen komt met de schrik vrij

In de eerste officiële thuiswedstrijd van het seizoen kwam Be Quick Zutphen zaterdag met de schrik vrij tegen Concordia Wehl. Het bekerduel eindigde in 3-3, terwijl de Zutphenaren dankzij Nathan Heljanan al vroeg op voorsprong kwamen.